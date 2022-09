Più si tira, più s incurva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più si tira, più s incurva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARCO

Significato/Curiosita : Piu si tira, piu s incurva

arco – elemento architettonico arco trionfale – monumento a forma di arco arco – arma usata prevalentemente nell'antichità tiro con l'arco – sport italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Un tira tore di frecce; Avvengono ogni volta che si tira un carico; Un tira nte a bordo; Ritira ta di truppe; S incurva per tirare; incurva to... come Quasimodo; Einstein scoprì che si incurva ; Fanno incurva re la schiena di molti vecchi;