Pittoresco centro della Val Gardena - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ORTISEI

val di funes val gardena val di landro valle di livinallongo valle del primiero val di tires val di zoldo val rendena valli giudicarie esteriori val di...

Manfredinus. ortisei è uno degli 8 comuni dell'alto adige la cui popolazione è in maggioranza di madrelingua ladina: abitanti censiti ortisei ospita le scuole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

