Pietre squadrate per costruzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietre squadrate per costruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CONCI

Significato/Curiosita : Pietre squadrate per costruzioni

Nella murgia nord-occidentale, si rinvengono costruzioni simili al trullo, ma molto più basse e squadrate. queste venivano soprattutto utilizzate dai pastori...

Concio – blocco di pietra elisabetta "elsa" conci – politica italiana enrico conci – politico italiano nicola conci – compositore e musicista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con pietre; squadrate; costruzioni; pietre che non si incastonano; Chi studia e si intende di pietre preziose; Lanci di pietre o ciottoli; Un elegante parco che prevede muschio, pietre , vialetti e piccoli laghi; Pietre squadrate ; Piloni, colonne squadrate , spesso portanti; Formaggio in tipiche forme squadrate ; Un formaggio lombardo in forme squadrate ; costruzioni non autorizzate; costruzioni turrite; costruzioni di antiche civiltà in Sardegna; Lega leggera per costruzioni aeronautiche; Cerca nelle Definizioni