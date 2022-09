Un pianeta visibile a occhio nudo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pianeta visibile a occhio nudo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MATTE

Significato/Curiosita : Un pianeta visibile a occhio nudo

Di totalità (come nel caso dei colori dell'arcobaleno o dei pianeti visibili ad occhio nudo) oppure indica gli elementi più importanti di una certa categoria...

matte painting – tecnica cinematografica open matte – tecnica di conversione cinematografica mattè – cognome italiano giacomo matté-trucco – ingegnere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con pianeta; visibile; occhio; nudo; Le presunte strutture viste da Schiaparelli sul pianeta Rosso; Il quarto pianeta ; Un dio e un pianeta ; Gira con il pianeta ; Presenza soprannaturale sinistra ed invisibile ; Costituisce la massa non visibile dell Universo; Il capolavoro di Michelangelo visibile nella Basilica di San Pietro; Catwoman, Wonder Woman, la Donna Invisibile ; Parte dell occhio ; Crocchio di persone; L occhio del tifone; Vene dilatate e afflosciate visibili a occhio nudo; Vene dilatate e afflosciate visibili a occhio nudo ; Cinge il piede, nudo o meno; nudo come un pulcino; Tante sono, circa, le stelle visibili a occhio nudo ; Cerca nelle Definizioni