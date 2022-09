Un pezzo della tenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo della tenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un pezzo della tenda

Indicare un pezzo di tela o altro tessuto, utilizzato come copertura (ad esempio i teli che compongono una tenda) o per creare altri tipi di manufatti un asciugamano...

La parola italiana telo ha due forme fonetiche: télo, che può indicare un pezzo di tela o altro tessuto, utilizzato come copertura (ad esempio i teli...