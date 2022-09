È pesto se è fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È pesto se è fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BUIO

Significato/Curiosita : E pesto se e fondo

(disambigua). coordinate: 40°25'12n 15°00'20e / 40.42°n 15.005556°e40.42; 15.005556 paestum, nota anche come pesto, è un'antica città della magna grecia chiamata...

Oscurità buio – film del 2009 diretto da giulia oriani buio – cortometraggio del 2012 diretto da jacopo cullin buio – film del 2019 diretto da emanuela... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con pesto; fondo; Tempesto sa, movimentata; Era un notte buia e tempesto sa, C era una volta..; Quelle del basilico si usano per il pesto ; A Genova son perfette col pesto ; Trafiletti a fondo pagina; In fondo al pozzo; Aggiunge valore al fondo ; Così è il fondo delle bottiglie di champagne; Cerca nelle Definizioni