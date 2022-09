11 peso delle tasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: 11 peso delle tasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ONERE

Significato/Curiosita : 11 peso delle tasse

Percentuale del costo di lavoro ed è definito dall'ocse come il rapporto tra le tasse pagate da un lavoratore medio e il costo totale del lavoro per il datore...

In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con peso; delle; tasse; Si lascia appeso in bagno; Un peso ... di poco peso ; Un calcio che tiene in sospeso ; Il peso da abbassare con la dieta; Erano le isole delle Arpie; Una delle isole Bahama; L ultima delle sette; Lo studio delle malattie degli occhi; Strumento per dipanare matasse ; Arnese utilizzato per formare matasse ; Altro nome delle tasse ; Quella della strega... non si scarica dalle tasse ; Cerca nelle Definizioni