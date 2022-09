Ci si va per villeggiare in quota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si va per villeggiare in quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONTAGNA

Significato/Curiosita : Ci si va per villeggiare in quota

Viii (1623-1644), al secolo maffeo barberini, fu il primo pontefice a villeggiare a castel gandolfo, committente del palazzo pontificio: suo nipote taddeo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi montagna (disambigua). una montagna è un rilievo della superficie terrestre che si estende sopra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

