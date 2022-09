Per decidere, gli si taglia la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per decidere, gli si taglia la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TORO

Significato/Curiosita : Per decidere, gli si taglia la testa

Inglese: /'mælmjut/) è un cane di taglia grande di tipo spitz. è un cane molto robusto, che viene ancora oggi usato per il traino pesante, funzione originale...

"bue", "mucca", "toro" e "vacca" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi bove (disambigua), bue (disambigua), toro (disambigua) e vacca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con decidere; taglia; testa; L ha bianca chi può decidere ; Non sapersi decidere ; Capace di decidere e agire in fretta; Dubbioso e incapace di decidere ; Rende gustose le taglia telle; Battaglia fra monelli; Se è secco lo si taglia ; La taglia no gi sposi; Un morbido appoggio per la testa ; Bozza... per una testa ta; Immerso con la testa ; Arriva in testa ; Cerca nelle Definizioni