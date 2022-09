Un pellerossa come Geronimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pellerossa come Geronimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APACHE

Significato/Curiosita : Un pellerossa come geronimo

Jonathan degli orsi, regia di enzo g. castellari (italia, russia 1993) geronimo (geronimo: an american legend), regia di walter hill (1993) sioux city, regia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi apache (disambigua). gli apache (o apaches) (/'pæti/ in inglese, /a'pa/ in francese; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con pellerossa; come; geronimo; I pellerossa comunicavano con quelli di fumo; Tribù pellerossa del New Mexico; La bella pellerossa di un cartone Disney; I pellerossa offrono quello della pace Fra; Un poeta come Belli; come passa chi non desta attenzione; Condannati come Gesù Cristo; Un acido... come l Rna; Nativi americani della tribù di geronimo ; geronimo , protagonista di una serie di libri per ragazzi; Tribù nativa americana a cui apparteneva geronimo ; geronimo il topo della letteratura per bambini; Cerca nelle Definizioni