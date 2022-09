Passano lente nell attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passano lente nell attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Passano lente nell attesa

Completare il giro e rendere valido il tempo ottenuto. le macchine più lente non prendono parte alla seconda fase e vengono piazzate sulla griglia di...

La liturgia delle ore è la preghiera ufficiale della chiesa cattolica. consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Si passano sulle foglie d oro per renderle brillanti; passano sopra fiumi e strade; Non in tutte passano i treni; passano e ripassano ; L inglesismo che indica una tendenza prevalente ; È equivalente a due; Violente bande armate; Sostituto, supplente ; Sono pari nell ambito; La gemma degli anell i vescovili; Sibila sui fornell i; Formano un soffice tappeto nell e pinete; Principio d attesa ; Lo si indossa in dolce attesa ; Lo preparano le mamme in attesa ; Inquiete per l attesa ;