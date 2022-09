Palazzo di Diocleziano In giro per il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palazzo di Diocleziano In giro per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPALATO

Significato/Curiosita : Palazzo di diocleziano in giro per il mondo

Romano diocleziano, il cui dominato durò dal 284 d.c. al 305 d.c., decise di iniziare la costruzione del palazzo di diocleziano, che fu situato di fronte...

Dell'arcidiocesi di spalato-macarsca, la città dalmata sorge su una penisola che si trova tra la parte orientale della baia dei castelli e il canale di spalato, tratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

