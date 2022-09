Palazzo dei Papi In giro per il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palazzo dei Papi In giro per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AVIGNONE

Significato/Curiosita : Palazzo dei papi in giro per il mondo

Papa sisto v al posto dell'antico patriarchio, cioè l'antico palazzo patriarcale dei papi, danneggiato da un incendio nel xiv secolo e ormai pericolante...

avignone (in francese avignon, in occitano provenzale avinhon nella grafia classica o avignoun nella grafia mistraliana), è una città della francia meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con palazzo; papi; giro; mondo; palazzo di Diocleziano In giro per il mondo; palazzo papale dell Urbe; È nell atrio del palazzo ; Il quartiere romano con il palazzo dei Congressi; I sotterranei di San Pietro con le tombe dei papi ; Nome di quattro papi ; Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papi ro; La famiglia dei papi Callisto III e Alessandro VI; Gabriel Garcia Marquez In giro per il mondo; Volpini In giro per il mondo; Concerie di pelle In giro per il mondo; Biblioteca Malatestiana In giro per il mondo; Freddie Mercury In giro per il mondo; Gabriel Garcia Marquez In giro per il mondo ; Volpini In giro per il mondo ; Concerie di pelle In giro per il mondo ; Biblioteca Malatestiana In giro per il mondo ; Freddie Mercury In giro per il mondo ; Cerca nelle Definizioni