Il padre della madre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il padre della madre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NONNO

Significato/Curiosita : Il padre della madre

Onora il padre e la madre (before the devil knows you're dead) è un film del 2007 diretto da sidney lumet, con protagonisti ethan hawke, philip seymour...

Vedi nonna (disambigua) o nonni (disambigua). i nonni, rispettivamente il nonno (dal latino tardo: nonnus, « monaco, balio ») e la nonna, corrispondono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con padre; della; madre; Il re di Tebe padre di Edipo; L unico figlio di mio padre ; padre , santificato nel 2002; Fiat __ tua, un passo in latino del padre Nostro; II più alto monte della Sicilia; Prive della vista; Forma una provincia della Puglia con Andria e Barletta; Scoglio della Vergine In giro per il mondo; L arte nella madre lingua; La madre di Melicerte; La madre di Salomone; La madre di Elena, Castore e Polluce; Cerca nelle Definizioni