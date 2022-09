Un osso che forma la spalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un osso che forma la spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLAVICOLA

Significato/Curiosita : Un osso che forma la spalla

la scapola, od omoplata, è un osso pari e simmetrico della spalla. si tratta di un osso piatto posto sulla superficie dorsale del torace che si estende...

La clavicola è un osso pari della spalla, con forma a "s" e due estremità articolari distinte. la classificazione della clavicola è incerta, poiché è apparentemente...

