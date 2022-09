L Organizzazione che fissa la produzione di greggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Organizzazione che fissa la produzione di greggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEC

Significato/Curiosita : L organizzazione che fissa la produzione di greggio

Il gasolio è una miscela di idrocarburi liquidi, ottenuta mediante distillazione frazionata del petrolio greggio e utilizzata come combustibile per motori...

L'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, meglio conosciuta come opec (organization of the petroleum exporting countries), fondata nel 1960, comprende...

