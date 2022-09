Orazio: est bibendum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Orazio: est bibendum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Orazio: est bibendum

La locuzione latina nunc est bibendum, tradotta letteralmente, significa «ora bisogna bere». è tratta da un verso di orazio (odi, i, 37, 1), che aveva...

