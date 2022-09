Le notizie che si ripresentano dopo un lungo giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le notizie che si ripresentano dopo un lungo giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CAVALLI DI RITORNO

Significato/Curiosita : Le notizie che si ripresentano dopo un lungo giro

Motivazione, in risposta a una domanda specifica di un cittadino, il fatto che «tanto se me le ripresentano uguale a quel punto sono costretto a firmarla»...

L'immagine del cavallo di ritorno, originariamente il cavallo a nolo che doveva tornare da dove era partito e per questo veniva noleggiato più a buon mercato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con notizie; ripresentano; dopo; lungo; giro; Cronista in cerca di notizie ; Manca alle notizie false; Dà notizie a chi le cerca; Caratteristica delle notizie del giorno; dopo Londra è la più popolata città inglese; Fu un ente del dopo lavoro; Si registrano dopo ... i ponti; Un ballo in voga nel secondo dopo guerra; Il più lungo fiume d Europa; Nel salto in lungo c è quella di stacco; Imbarcazione con scafo lungo non più di 6 metri; Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina; Organizzò il primo giro del mondo; giro turistico; La proposizione con un giro di parole; Un giro in bicicletta si può definire anche così; Cerca nelle Definizioni