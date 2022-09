Nell Africa orientale vivono in branchi immensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nell Africa orientale vivono in branchi immensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GNU

Significato/Curiosita : Nell africa orientale vivono in branchi immensi

Struttura sociale. alcuni di essi sono stanziali, e vivono all'interno di gruppi chiamati branchi. il branco è normalmente costituito da cinque o sei femmine...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gnu (disambigua). ascolta questa voce · (info) questo file audio è stato creato dalla revisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

