Nel burro e nell uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel burro e nell uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : Nel burro e nell uovo

Preparata con burro chiarificato, tuorlo d'uovo, scalogno, dragoncello e cerfoglio. di colore giallo paglierino o opaco, prende una consistenza densa e cremosa...

Statunitense urban operations, operazioni militari di guerra urbana. unità ospedaliera – in ambito medico uo – codice vettore iata di hong kong express... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

