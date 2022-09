Negli Stati Uniti soccer. in Inghilterra _ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli Stati Uniti soccer. in Inghilterra _. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FOOTBALL

Significato/Curiosita : Negli stati uniti soccer. in inghilterra _

La nazionale di calcio degli stati uniti (in inglese: united states men's national soccer team) è la rappresentativa nazionale calcistica dell'omonimo...

(association football, colloquialmente soccer o football nei paesi anglosassoni di influenza britannica) calcio gaelico (gaelic football) football americano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con negli; stati; uniti; soccer; inghilterra; Letteratura avveniristica e fantastica negli USA; negli occhiali tiene le lenti; Sono doppie negli accenni; È tutto negli USA; Un famoso stati sta giapponese; Come gli stati d America; Il più orientale degli stati USA; Il calcio per chi vive negli stati Uniti ing; Insetti muniti di pungiglione; Il calcio per chi vive negli Stati uniti ing; La valuta degli Stati uniti ; Quello degli Stati uniti che ha per capitale Des Moines; Un film demenziale di calcio e kung fu: __ soccer ; La casa produttrice di Pro Evolution soccer ; Il pomodoro in inghilterra ; Difende i cieli d inghilterra ; Riccardo di Leone, re d inghilterra ; La madre di William e Henry d inghilterra ; Cerca nelle Definizioni