Museo Munch In giro per il mondo - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : OSLO

Significato/Curiosita : Museo munch in giro per il mondo

Edvard munch, celebre autore de l'urlo (1893) 1895: viene istituita la biennale di venezia 1888: viene fondato a tunisi il museo nazionale del bardo, il più...

Altri significati, vedi oslo (disambigua). oslo (afi: /'zlo/; pronuncia norvegese [²ulu]: pronuncia[·info], nel dialetto di oslo [ùu] – conosciuta anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

