Mette la firma al posto di un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette la firma al posto di un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRESTANOME

Significato/Curiosita : Mette la firma al posto di un altro

prestanome, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. il prestanome, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) il prestanome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

