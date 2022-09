Mette a dura prova i marinai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette a dura prova i marinai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BURRASCA

Chiede ed ottiene che gli sia concessa una nave e dei marinai, affinché sua madre abbia una prova certa che ulisse sia ormai perduto. eurimaco lo lascia...

Disambiguazione – "gian burrasca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gian burrasca (disambigua) e il giornalino di gian burrasca (disambigua)...

Altre definizioni con mette; dura; prova; marinai; Lo mette addosso la paura; Rimette rsi in gioco; mette re... al gelo; mette re a posto, riordinare; Si succedono dura nte i congressi; Mette a dura prova la pazienza; di frate: è una verdura ; Spesso si lesiona dura nte i match di boxe; Esclamazione d approva zione; prova l assenza dal luogo del reato; La prova del discobolo; prova ... di stima; Le mangiavano i marinai di Colombo; La gabbia per i marinai di vedetta; Un marinai o come Drake; L ammainano i marinai ; Cerca nelle Definizioni