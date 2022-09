Un massiccio dell Italia Centrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un massiccio dell Italia Centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRAN SASSO

Significato/Curiosita : Un massiccio dell italia centrale

Il terminillo (2217 m s.l.m.) è un massiccio montuoso dell'italia centrale che fa parte del gruppo montuoso appenninico dei monti reatini, posto nel lazio...

Il gran sasso d'italia (o semplicemente gran sasso) è il massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

massiccio asiatico; massiccio montuoso ercinico della Germania sudoccidentale; Un massiccio del Niger; massiccio montuoso a nord di Varese; Non si intende dell a materia; Il ragazzo mago dell a Rowling; Il Cassel dell o schermo; La città dell a Francia in cui Petrarca incontrò Laura; Lo è il... Sasso d italia ; Unione Tassisti italia ni; Accordi stipulati tra la Chiesa e lo Stato italia no; Fiumi d italia ; Da quella centrale si vede l abside; La nervatura centrale della foglia; Divisione centrale della Grande Mela; Località del Piacentino: negli Anni 80 vi funzionò una centrale nucleare;