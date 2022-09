Mascate In giro per il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mascate In giro per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OMAN

Significato/Curiosita : Mascate in giro per il mondo

(1975–attuale) province del sud sultanato di mascate e oman (1652–1856) dinastia yaruba (1624-1742) sultanato di mascate (1652-1820) sultanato di zanzibar (conquistata...

Significati, vedi oman (disambigua). coordinate: 21°n 57°e / 21°n 57°e21; 57 l'oman (in arabo: , oman, pronunciato [uman], omàn), ufficialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

