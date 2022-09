Macchina che avvolge i prodotti da spedire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina che avvolge i prodotti da spedire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CELLOFANATRICE

Significato/Curiosita : Macchina che avvolge i prodotti da spedire

Romagnoli 2 a bentivoglio. posseduta al 100% da ima, produce macchine cellofanatrici, case-packers, palletizzatori offrendo un'ampia gamma di macchine e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con macchina; avvolge; prodotti; spedire; macchina ... contro l inquinamento; macchina re nell ombra; Un congegno come la macchina di Atwood; macchina utensile per fabbricare le viti; Membrana che avvolge i polmoni umani; avvolge la Terra; Svolge e riavvolge il filo nella canna da pesca; Lo è la nori con cui si avvolge il sushi; Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua; Furti di prodotti dai negozi; Tipici prodotti da forno pugliesi; Respingere insetti con prodotti appositi; Involucro per oggetti da spedire ; Si fa prima di spedire una lettera; Inviare, spedire ; Un illustrazione da spedire ; Cerca nelle Definizioni