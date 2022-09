Locuzione latina per lapidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione latina per lapidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : IN MEMORIAM

Significato/Curiosita : Locuzione latina per lapidi

La locuzione latina requiescat in pace, tradotta letteralmente, significa "(che egli/ella) riposi in pace". è spesso abbreviata con rip, che oltre a essere...

in memoriam è un singolo del gruppo musicale britannico haken, pubblicato l'11 maggio 2018 come primo estratto dal primo album dal vivo l-1ve. si tratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

