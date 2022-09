Località inglese nota per le competizioni ippiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località inglese nota per le competizioni ippiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASCOT

Significato/Curiosita : Localita inglese nota per le competizioni ippiche

Nell'ippodromo di aintree si corre il grand national steeplechase, una delle competizioni ippiche a ostacoli più famose del mondo. la regione della merseyside ospita...

676944°w51.4161; -0.676944 l'ippodromo di ascot è un famoso ippodromo inglese situato nella cittadina di ascot, berkshire. vi si disputano corse di cavalli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

