Il lato opposto all angolo retto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lato opposto all angolo retto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IPOTENUSA

Significato/Curiosita : Il lato opposto all angolo retto

Il doppio dell'angolo retto. nella geometria euclidea la somma degli angoli interni di un triangolo è pari a un angolo piatto. su ogni lato di un poligono...

In un triangolo rettangolo si dice ipotenusa (dal latino hypotenusa, dal greco ptesa, hypoteínousa, "linea tesa sotto") il lato opposto all'angolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con lato; opposto; angolo; retto; Gustoso, gradito al palato ; Ventilato e luminoso; Vedi l immagine a lato ; Denso frullato di frutta con aggiunta di yogurt; L opposto di biasimo; L opposto di endo; opposto a meridione; opposto ad alfa; angolo che misura 180 gradi; Segmento che parte da un vertice del triangolo ; I lati del triangolo ; Il tuffo in cui il corpo si piega ad angolo retto; Libretto d assegni; Nel Monopoly c è il Corto e lo Stretto ; Amaretto In giro per il mondo; Libretto da consultare; Cerca nelle Definizioni