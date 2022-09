Ha la lama perpendicolare al manico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la lama perpendicolare al manico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Ha la lama perpendicolare al manico

Sinonimo di scure, ma in realtà l'ascia ha la lama perpendicolare al manico. la scure si distingue dall'accetta in quanto la scure viene generalmente usata a...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ascia (disambigua). l'ascia è uno strumento da taglio utilizzato per la lavorazione del legno...