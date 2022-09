Ci si informa su quello di salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si informa su quello di salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STATO

Significato/Curiosita : Ci si informa su quello di salute

Isobel chiede ad alaric di fissarle un appuntamento con sua figlia elena. intanto, elena si informa presso damon della salute di stefan. alaric convoca...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stato (disambigua). lo stato è l'organizzazione politica e giuridica di una comunità stabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con informa; quello; salute; Un impiegato... che dà informa zioni; Una delle più vecchie aziende di informa tica al mondo; informa no l assemblea; Enormi masse di informa zioni eterogenee ing; Sui PC c è quello d avvio; C è quello di girasole; A Parigi c è quello Latino; La dimostra chi sa fare bene quello che fa; Ministero della salute o anche Ministero della _; Termine inglese che significa buona salute ; Si occupa della salute nel mondo; Una soluzione molto efficace per la salute ; Cerca nelle Definizioni