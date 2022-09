Indurito come certi cuori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indurito come certi cuori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARIDO

Significato/Curiosita : Indurito come certi cuori

Disambiguazione – se stai cercando il singolo discografico, vedi mila e shiro - due cuori nella pallavolo/lovely sara. lovely sara ( shokojo sera) è un anime...

Terrestre e la sua evoluzione, bologna, zanichelli, 1993. altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su clima arido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con indurito; come; certi; cuori; Lo è un carattere indurito da brutte esperienze; indurito ... come il pane!; indurito con l'amido; Sgraditi... come il fiele; Un pellerossa come Geronimo; Un poeta come Belli; come passa chi non desta attenzione; Pupazzetto che in certi esperimenti di laboratorio sale e scende nell acqua; Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti; Così vengono appellati certi alti prelati; Garanzia data per coprire certi obblighi; Con cuori , picche e fiori; La casa... di due cuori ; Lo sono cuori e quadri; Tre cuori in __, serie TV vintage con John Ritter; Cerca nelle Definizioni