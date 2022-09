Gustosi crostacei per risotti e grigliate miste di pesce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gustosi crostacei per risotti e grigliate miste di pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCAMPI

Significato/Curiosita : Gustosi crostacei per risotti e grigliate miste di pesce

Particolare lo sclopit, (erba di silene) utilizzato per i risotti, gli gnocchi di patate e le frittate. anche il risotto di sclopit è un piatto tipico diffuso...

Nephrops norvegicus (linnaeus, 1758), conosciuto comunemente come scampo, è un crostaceo decapode della famiglia nephropidae; è l'unica specie appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

