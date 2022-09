La gustosa vivanda tipica di Valencia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gustosa vivanda tipica di Valencia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAELLA

Significato/Curiosita : La gustosa vivanda tipica di valencia

costituendo la paella mista (paella mixta in spagnolo). il 20 settembre di ogni anno si festeggia la giornata mondiale della paella. ^ (es) ana vega... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

