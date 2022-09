Il gonnellino indossato con speciali scarpette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gonnellino indossato con speciali scarpette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TUTÙ

Significato/Curiosita : Il gonnellino indossato con speciali scarpette

Tutù è un termine di origine francese (tutu /ty.'ty/), che indica il costume indossato dalle ballerine nei balletti classici. la foggia varia considerevolmente...

Premio nobel per la pace 1984 desmond mpilo tutu (klerksdorp, 7 ottobre 1931 – città del capo, 26 dicembre 2021) è stato un arcivescovo anglicano e attivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

