Gli automi nelle fabbriche - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ROBOT

Costruzione di complessi automi, in cui descrive 31 automi (21 dei quali orologi). tra gli altri esempi notevoli di automi vi è la colomba di archita...

Se stai cercando altri significati, vedi robot (disambigua). un robot (pron. robòt o robó, all'inglese ròbot) è una qualsiasi macchina (più o meno antropomorfa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con automi; nelle; fabbriche; Cambiano gli automi in attori; Studia l impiego di automi ; Cambiano automi in attori; Gli automi in fabbrica; Sono doppie nelle collane; Formano un soffice tappeto nelle pinete; Si susseguono nelle vigne; Latino... nelle abbreviazioni; fabbriche di tessuti per cravatte; Lavorano nelle fabbriche tecnologicamente avanzate; fabbriche storicamente numerose a Prato; fabbriche di bevande alcoliche con malto e luppolo; Cerca nelle Definizioni