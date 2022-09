Gabriele __, il regista di Quo vadis, baby? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gabriele __, il regista di Quo vadis, baby?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SALVATORES

Significato/Curiosita : Gabriele __, il regista di quo vadis, baby

quo vadis, baby è un film del 2005 diretto da gabriele salvatores, dodicesimo lungometraggio del regista, versione cinematografica dell'omonimo romanzo...

Gabriele salvatores (napoli, 30 luglio 1950) è un regista e sceneggiatore italiano. il suo film mediterraneo ha ricevuto l'oscar al miglior film in lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con gabriele; regista; vadis; baby; Nel cristianesimo sono Michele, gabriele , Raffaele; Uno spirito come gabriele ; gabriele , messaggero alato; L Express di gabriele Salvatores; L Anderson regista di Grand Budapest Hotel; Il Ferrara regista statunitense; Il regista Preminger; Sidney regista ; Un film come Quo vadis e Via col vento; Un eroe del Quo vadis ; Atterra il toro nel Quo vadis ; L'Ercole di Quo vadis ; La Britney cantante di baby one more time; Il Roman regista di Rosemary s baby ; Il baby ... camicia da notte; baby sitter d altri tempi; Cerca nelle Definizioni