Gabriel Garcia Marquez In giro per il mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gabriel Garcia Marquez In giro per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLOMBIA

Significato/Curiosita : Gabriel garcia marquez in giro per il mondo

Años de soledad) è un romanzo del 1967 del premio nobel colombiano gabriel garcía márquez, considerato tra le opere più significative della letteratura del...

Cercando altri significati, vedi colombia (disambigua). coordinate: 4°00'n 73°15'w / 4°n 73.25°w4; -73.25 la colombia (pronuncia italiana /ko'lombja/... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

