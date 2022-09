Forma una provincia della Puglia con Andria e Barletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma una provincia della Puglia con Andria e Barletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRANI

Significato/Curiosita : Forma una provincia della puglia con andria e barletta

27 962 abitanti della provincia di barletta-andria-trani in puglia. aggregata fino al 2004 alla provincia di bari, è collocata sul margine nord-occidentale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trani (disambigua). trani (ascolta[·info], trane in dialetto tranese) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con forma; provincia; della; puglia; andria; barletta; Ci si informa su quello di salute; Si forma no sulle guance dei bimbi; Un forma ggio: __cavallo; Un forma ggio del Bresciano; La provincia di Porto Torres e di Alghero; La provincia di Erba e Cantù; In provincia di Verbano-Cusio-Ossola; provincia filippina con capoluogo Catbalogan; Scoglio della Vergine In giro per il mondo; La Piada della moda; L Armando che firmò il Bollettino della Vittoria; Iniziali della Rocca, l attrice; Dà nome a un golfo della puglia ; Un porto della puglia ; Le abitanti della piccola regione sopra la puglia ; Così è chiamata la puglia : __ d Italia; Diede i natali a Ipazia di Alessandria ; Un Santo di Alessandria , Padre della Chiesa; Elementi della mandria ; Si ode in prossimità di una mandria bovina; Forma la provincia con Trani e barletta ; Quella di Puglia è in provincia di barletta -Andria-Trani; Fieramosca che guidò gli italiani nella disfida di barletta ; Località vicina a barletta ; Cerca nelle Definizioni