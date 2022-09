Fondamentalisti islamici dell Afghanistan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fondamentalisti islamici dell Afghanistan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TALEBANI

Significato/Curiosita : Fondamentalisti islamici dell afghanistan

Tra l'ottobre del 1994 e il settembre del 1996 una milizia di fondamentalisti islamici composta in larga parte da pashtun nota col nome di talebani (lett...

I talebani o talibani (in lingua pashtu e in persiano , "aleban", plurale di aleb, ossia "studenti/studente") sono un'organizzazione politica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con fondamentalisti; islamici; dell; afghanistan; fondamentalisti islamici; fondamentalisti islamici di origine afghana; Terroristi fondamentalisti islamici; Complesso di residenza di sovrani islamici ; La... meta dei pellegrini islamici ; Mese di digiuno per gli islamici ; Sono la maggioranza ortodossa degli islamici ; Un massiccio dell Italia Centrale; Non si intende dell a materia; Il ragazzo mago dell a Rowling; Il Cassel dell o schermo; L altopiano a nord-est dell afghanistan ; Città dell afghanistan ; I confini dell afghanistan ; Sono vicine in afghanistan ; Cerca nelle Definizioni