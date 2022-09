Fino al 1976 si chiamò Secondo Programma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fino al 1976 si chiamò Secondo Programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RAI DUE

Significato/Curiosita : Fino al 1976 si chiamo secondo programma

Televisivi di stato, prima noti come programma nazionale (che poi divenne rai 1) e secondo programma (rai 2) che si dotarono ciascuno di una propria testata...

Al 2010, vedi secondo canale (programma televisivo). rai 2 è il secondo canale televisivo della rai, l'azienda pubblica concessionaria in esclusiva del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con fino; 1976; chiamò; secondo; programma; Nel basket può valere fino a tre punti; Colonia portoghese in Africa fino al 1975; Piccola moneta tedesca antica in uso fino al 2002; Abbattuto fino a non lasciare tracce; Centro del Friuli semidistrutto dal terremoto del 1976 ; Divenne primo ministro della Cambogia nel 1976 ; Nadia, la ginnasta romena del 10 perfetto nel 1976 ; L Adriano che ha vinto gli Internazionali d Italia e il Roland Garros nel 1976 ; Si chiamò ut; I bimbi che Gesù chiamò a sé; La città che si chiamò Castrogiovanni; Si chiamò Eridano; Il diritto... secondo i latini; Un ballo in voga nel secondo dopoguerra; Arlecchino ne serve due secondo Carlo Goldoni; È nella coda secondo un proverbio medievale; programma TV: __ la notizia; Un programma tv ideato e condotto da Pif; Il programma di MTV sulle atlete della trave; programma per telefonini; Cerca nelle Definizioni