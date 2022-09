C è la figurativa e l astratta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è la figurativa e l astratta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARTE

Significato/Curiosita : C e la figurativa e l astratta

L'arte figurativa, a differenza dell'arte astratta, riguarda la rappresentazione di immagini riconoscibili del mondo intorno a noi, a volte fedeli e accurate...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arte (disambigua). l'arte nel suo significato più ampio comprende ogni attività umana – svolta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

