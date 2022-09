Fare il bagno o la doccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare il bagno o la doccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAVARSI

Significato/Curiosita : Fare il bagno o la doccia

Altri significati, vedi doccia (disambigua). si intende come doccia uno strumento che permette all'acqua di scivolare sopra la persona, stando questa in...

lavars è un comune francese di 136 abitanti situato nel dipartimento dell'isère della regione dell'alvernia-rodano-alpi. abitanti censiti ^ insee popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con fare; bagno; doccia; La dimostra chi sa fare bene quello che fa; La riuscita d un affare ; Rifare nuovamente; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare ; Un passaggio con i piedi a bagno ; Si lascia appeso in bagno ; Carta da bagno ; Un prodotto per la pulizia di bagno e cucina; Quella usata in doccia non fa sentire musica; Se la usi in doccia non serve per la musica; Un detergente nella cabina doccia ; Serve a non bagnare il pavimento davanti la doccia ; Cerca nelle Definizioni