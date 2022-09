Europei che vivono nella penisola dello Jutland - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Europei che vivono nella penisola dello Jutland. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DANESI

Significato/Curiosita : Europei che vivono nella penisola dello jutland

Comprendente la penisola scandinàva, la finlandia centro e sud orientale, la penisola di kola e la carelia. essa può essere considerata come una penisola maggiore...

Significati, vedi danesi (disambigua). i danesi sono una popolazione e gruppo etnico associati alla danimarca, sebbene siano presenti minoranze danesi altrove,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Significati, vedi danesi (disambigua). i danesi sono una popolazione e gruppo etnico associati alla danimarca, sebbene siano presenti minoranze danesi altrove,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022