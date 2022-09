È l esatto opposto di hard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È l esatto opposto di hard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOFT

Significato/Curiosita : E l esatto opposto di hard

Ovvero l'esatto opposto di quello che rappresentava il primo movimento. il movimento aveva quasi perso le vecchie radici, se non per l'eccezione di qualche...

I soft machine sono un gruppo musicale inglese formatosi nel 1966 a canterbury, nel kent. il nome viene dall'omonimo romanzo di william s. burroughs del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

