L eruzione del morbillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eruzione del morbillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESANTEMA

Significato/Curiosita : L eruzione del morbillo

Di morbillo come malattia umana poco dopo il 500 d.c. (la precedente idea che la peste antonina del 165-180 d.c. fosse stata causata dal morbillo è oggi...

Nei bambini. un esantema può essere causato da tossine, farmaci o microrganismi oppure può derivare da una malattia autoimmune. l'esantema è tipico, anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con eruzione; morbillo; Fu distrutta da un eruzione del Vesuvio; Si pietrifica dopo l eruzione ; La sua eruzione distrusse Pompei; Danno inizio all eruzione ; Che si riferisce ad una malattia come il morbillo ; È simile al morbillo ; Cura morbillo e varicella; Segno cutaneo di malattie come il morbillo ; Cerca nelle Definizioni