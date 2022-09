Equamente suddiviso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equamente suddiviso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPARTITO

Significato/Curiosita : Equamente suddiviso

La cessione delle attività operative di cisalpino la flotta venne equamente suddivisa fra i soci trenitalia e ffs. l'etr.610 è analogo all'etr.600, impiegato...

Accollature sempre a parentesi graffa). essendo le parole parte, partitura e spartito usate in maniera imprecisa, riportiamo la terminologia corretta qui appresso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

