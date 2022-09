L ente locale che ha sostituito alcune province - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ente locale che ha sostituito alcune province. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : CITTÀ METROPOLITANA

Amministrativamente in 107 province, che corrispondono ai seguenti enti territoriali. nelle regioni a statuto ordinario: 76 province attive come enti locali di area vasta;...

La città metropolitana di milano è una città metropolitana italiana della lombardia. 11ª città metropolitana per superficie territoriale preceduta da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

