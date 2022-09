La effettua il tennista sotto rete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La effettua il tennista sotto rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLEE

Significato/Curiosita : La effettua il tennista sotto rete

Fondocampo dopo il rimbalzo e necessita di grande sensibilità da parte del tennista che di solito lo effettua quando l'avversario è a rete, tenendo la traiettoria...

Anche la cosiddetta demi-volee, ovvero una volee smorzata o no, dopo aver fatto toccare terra alla palla. entrambi i colpi di volée, così come lo smash, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

